元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが長男とのショットを公開した。１１日までにインスタグラムで「【立夢とスガキヤ】」と始めて、「たまたま名古屋で時間が合ったので、立夢と２人でスガキヤ行きました」と長男・富川立夢（りずむ）とラーメンを食べたことを報告。「子どものころ、大好きだったスガキヤに息子と行ける日が来るなんて笑大袈裟（おおげさ）かもしれませんが嬉（うれ）しいです」とつづ