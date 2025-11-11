「アルコール関連問題啓発週間」に合わせて、福岡市では11日、かつてアルコール依存症に苦しんだ人たちが飲酒運転の撲滅を呼びかけました。 JR博多駅前では、福岡県の職員などおよそ20人が、アルコール依存症への理解や飲酒運転の撲滅を訴えるビラを通勤客に配りました。11月16日までの「アルコール関連問題啓発週間」に合わせて行われたもので、アルコール依存症で苦しんだ経験を持つ「断酒会」の