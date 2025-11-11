ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたアンファーのメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」のブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇。役者業を助けてくれる“ひみつ道具”の開発を懇願した。【写真】かっこよすぎでしょ⋯グレースーツで爽やかに登場した岩田剛典トークでは、CMで研究員を演じていることにちなんで、もし自分が開発者だったら作りたい天才的