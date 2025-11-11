アメリカの政府機関の一部閉鎖をめぐり、連邦議会上院は2026年1月30日までの「つなぎ予算案」を可決しました。下院での可決を経て、週内にも政府閉鎖は解除される見通しです。連邦議会上院は、政府機関の一部閉鎖の解除に向け2026年1月30日までの予算を賄う「つなぎ予算案」を日本時間11日午前、賛成多数で可決しました。野党・民主党の議員が一部賛成に回りました。これにより、予算案は早ければ現地時間12日にも下院での採決を受