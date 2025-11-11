娘に食事を十分に与えず、自力で歩くのが困難になるほど衰弱させたなどとして、30代の母親と交際相手の20代の男が逮捕されました。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、都内に住む30代の母親と交際相手の20代の男です。2人は今年7月ごろ、都内の自宅で母親の娘に1日1食しか与えず低栄養状態にさせ、医療機関を受診させずに放置したなどの疑いがもたれています。女の子が保護された際の体重は平均よりも10キロほど軽く、一時、自