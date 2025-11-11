中国では、11月11日のきょう「独身の日」と呼ばれるネット商戦が本番を迎えています。景気の低迷が続くなか、ネット通販各社は期間を1カ月以上に伸ばすなど消費喚起に力を入れています。「独身の日」は「1」が並ぶ11月11日にちなみ、通販大手アリババが2009年に始めたネット商戦イベントで、今では中国全体に定着しました。各社はネットの生中継で“お買い得感”を演出し、大幅な割引やクーポン配布などで消費者を惹きつけていま