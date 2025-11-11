歌手の武田鉄矢が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演。鈴木憲和農相が検討している「おこめ券」配布について言及した。番組では政府のコメ政策について議論。小泉進次觔前農相を中心に進めてきた米増産方針から一転して、鈴木農相は方針転換を明言。経済対策として進めている「おこめ券」配布について賛否の声があることも伝えた。武田は「『おこめ券』頂くと、ないよりうれしいんじゃないかな。鈴木さんっ