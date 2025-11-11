北方領土について「一番、外国に近いところ」と述べた自らの発言が問題視されている黄川田沖縄・北方担当相は11日、閣議後の会見で「緊張感を持って職務にまい進したい」と述べました。黄川田沖縄・北方相：（Q.北方領土視察についての発言、撤回や謝罪の考えは）改めて現地での会見の場でも、北方領土は我が国固有の領土であるということをはっきりと申し上げた。今後とも担当大臣として、北方問題に全力を傾けてまいる所存でござ