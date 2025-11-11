長岡まつり大花火大会のチケットを販売価格を超える価格で他人に不正転売したとして長岡市の農業の男（47）が11日、チケット不正転売禁止法違反の疑いで逮捕されました。警察の調べによりますと、男は興行主の同意を得ないで、今年7月下旬に2回にわたり、インターネットを使用し、2人に対し、特定興行入場券である長岡まつり大花火大会の入場券4枚を定価より高い販売価格計7万2000円で不正転売した疑いです。転売したのは8月