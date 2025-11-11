¥¢¥ë¥·¥§¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢10·î25Æü¤Ë¥»¥ì¥ªÈ¬²¦»Ò¤¬³«¶È13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿JRÃæ±ûÀþ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Î´ë²è¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¬¥Á¥ã¥¿¥Þ¡×Âè1ÃÆ(1²ó300±ß)¤ò11·î11Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¬¥Á¥ã¥¿¥Þ¡×Âè°ìÃÆ2021Ç¯3·î¤Î¡ÖÂçµÜ¥¬¥Á¥ã¡×Âè1ÃÆ¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï50Ëü¸Ä¤òÄ¶¤¨¡¢³ÆÃÏ¤ÇÆæ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë¥¬¥Á¥ã¥¿¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤ÏÂ¿ËàÃÏ¶èºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡¢È¬²¦»Ò°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤¹