あきんどスシローは、11月12日より全国のスシローにて、鮪の王様”本鮪”の中とろを大切りで160円〜、今年獲れた新物の「濃厚うに包み」を180円〜で販売する。大切り本鮪中とろ,濃厚うに包み11月12日からは、鮪の王様とも称される本鮪の中とろを大切りで楽しめる「大切り本鮪中とろ」と、今年獲れた新物の、天然うにが味わえる「濃厚うに包み」が登場する。「大切り本鮪中とろ」は、本鮪の中とろならではの香りと旨み、脂の絶妙な