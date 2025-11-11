今年5月に90歳を迎えた、日本を代表する洋画家・藤森兼明さんの特別展が、名古屋で開かれています。会場には、藤森さんが「祈りの美」をテーマにこれまで描いてきた21点の作品が展示されています。藤森さんの絵画は、美しい女性と自身が信仰するキリスト教の遺跡などへの敬意を融合させた作品が特徴で、この展覧会は12月21日(日)まで開かれています。