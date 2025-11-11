宇部市の政策を大学生らが立案し、実現を目指す取組みで10月29日、政策案の発表会が開かれました。宇部市は今年度、「日本一学生が活躍するまちづくり事業」をスタートさせ、大学生ならではの目線で市の政策の立案・提言を目指しています。全7回のワークショップなどを通じておよそ40人の学生がまとめたもので8つの政策案を発表しました。「高校卒業後の1年間は進学をあきらめ、アルバイトで進学費用を工面しました」