プレーで魅せつつ、ファンサービスも欠かさない女子プロたち。ツアー会場では、子供へのサイン対応をするなど、優しく思いやりのある姿を見ることもある。アスリートとしてだけでなく女性としても魅力的な女子プロたちは、現代版“大和撫子”ともいえるだろう。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。7位に選ばれたのは、子供に優しそうなイメージがある青木瀬令奈だ。