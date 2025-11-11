＜Dormy Ladies Cup 最終日（一日競技）◇11日◇上野原カントリークラブ(山梨県)◇6190ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアー今季第16戦が行われている。先ほど、出場する50人全員がハーフターンした。【ライブ写真】信じられないくらい美しい富士山7アンダーで首位に立つのは前半「30」をたたき出した24歳・島袋ひの。後半も10番でバーディを奪った。2打差に25歳の新藤励が続く。先週行われた日本女子プロゴルフ協会最