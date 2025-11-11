エプソンダイレクトは11月11日、製造業向けに展開しているWindows OS搭載パッケージモデルの「外観検査AI向け NVIDIA搭載パッケージ」に、「Endeavor JM8400【MPAI03】」および「Endeavor MR8400【MPAI04】」の2モデルを追加した。同社のオンラインショッピングサイトおよび「ご購入相談およびご注文窓口」で購入できる。11月に開催される「EdgeTech+ 2025」での展示も予定している。Endeavor JM8400【MPAI03】○製造業のニーズに