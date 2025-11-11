ファミリーマートは11月11日、パピコを2個購入するとファミマカラーの「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。「パピコ」を2個買うと「パピコセーター」がもらえる2025年6月に同社のオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」とパピコのコラボレーションとして、同ブランドの人気アイテム「ラインソックス」を想起させるファミマカラーのパピコ専用パピコセーターとして展開した