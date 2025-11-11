抹茶・日本茶をテーマにしたカフェブランド「nana’s green tea」が、2026年に迎える創業25周年を記念した特別仕様の『2026年福袋』を発表した。人気イラストレーター・アオタケ エリコによる描き下ろしイラストを用いたオリジナルグッズを詰め合わせ、11月20日正午よりオンライン予約を開始する。【写真】抹茶アイスを食べる瞬間の“思わずこぼれる笑み”が表現…”和ポップ”なイラストが可愛い！2026年福袋は5400円セットと