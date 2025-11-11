バドミントンの国際大会「熊本マスターズジャパン」が開幕しました。 【写真を見る】バドミントン・熊本マスターズジャパン開幕世界トッププレーヤーの熱戦はじまる 大会は今日（11日）から16日まで熊本県立総合体育館を会場に開かれ、16の国と地域から約250人のトッププレーヤーが熊本で熱戦を繰り広げます。 会場では、招待された子ども達がトップレベルのプレーに熱い声援を送