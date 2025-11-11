ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたアンファーのメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」のブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇。後輩であるFANTASTICSの世界を大絶賛した。【全身ショット】かっこよすぎでしょ⋯グレースーツで爽やかに登場した岩田剛典トークでは、CMで「天才だ！」が口癖の研究員を演じていることにちなんで、「まわりにいる天才だと思