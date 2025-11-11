東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）では、11日から12月25日までスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』を開催している。期間中は、両パークをはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでもクリスマス限定のプログラムを展開し、東京ディズニーリゾート全体でホリデーシーズンを盛り上げている。【写真全89枚】10年ぶり新パレード！ TDL『トイズ・ワンダラス・クリスマス！