すき家は11日、アニメ『機動戦士Gundam(ガンダム) GQuuuuuuX(ジークアクス)』とのコラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」を18日午前9時より開催することを発表した。【画像】美味そう！すき家×『ジークアクス』トッピングセット＆グッズ公開今回のキャンペーンでは、すき家の店内で楽しそうに食事をするオリジナルビジュアルのキャラクターが登場。対象メニューの注文で「オリジナルステッカー」や「オリジナルA5ク