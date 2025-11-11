小さな体、美しい羽、人懐っこさ……さまざまな魅力を持つインコ。その持ち前の愛らしさがたっぷり詰まった瞬間が激写され、現在Xで大きな話題となっています。当たり前の顔して入ってるのほんとおもしろ……(@sae_coより引用)ポストの主は「saeko(@sae_co)」さん。「当たり前の顔して入ってるのほんとおもしろ……」というコメントとともに投稿された写真には、“ある場所”に収まるサザナミインコ、Ciel〈シエル〉ちゃん(1歳・女