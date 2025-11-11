お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が10日深夜放送の「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。妻でタレント藤本美貴（40）の写真をインスタグラムに投稿した際の反響を明かした。「俺のオンナ」とつづって掲載する、藤本の写真が人気を博している庄司。投稿頻度が増えているのは、承認欲求を満たすためのようで「俺の承認欲求。人を使って…。いやらしい本当に。自分のワンショットは全然（反響がない）。悲