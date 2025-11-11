MLBが日本時間11日、新人王を発表。ア・リーグはアスレチックスのニック・カーツ選手が、ナ・リーグはブレーブスのドレイク・ボールドウィン選手が選出されました。30名の投票者全員から1位票を獲得し満票での獲得となったカーツ選手は、日本時間7月26日の試合でメジャー史上20人目の4本塁打を含む6打数6安打、6得点、8打点を記録。ルーキーながら今季117試合に出場して、420打数122安打、打率.290、リーグ5位タイの36本塁打、86打