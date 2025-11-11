プロ野球・日本ハムが11日、松本剛選手が国内フリーエージェント(FA)権を行使する意思を球団に伝え、申請書類を提出したことを発表しました。プロ14年目32歳の松本選手は22年に117試合で打率.347で首位打者を獲得するとベストナインにも選出されました。今季は66試合に出場し、打率.188、7打点の成績でした。松本選手は球団を通じて「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています。ただ、自分に対する他球団の