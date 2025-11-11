今朝（11月11日）の熊本県内は冷え込みが強まり、南小国町で今シーズン初めて気温が0℃を下回る「冬日」となりました。 【写真を見る】熊本県内ひんやり南小国町で氷点下0.2℃ 今シーズン初の「冬日」に 今朝の県内は放射冷却の影響で気温が下がり、南小国町では最低気温が氷点下0.2℃と0℃を下回り、県内で今シーズン初めての冬日となりました。 各地の最低気温は、阿蘇市乙姫で0℃、菊池市で3.5℃、熊本