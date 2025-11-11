滋賀県大津市では午前3時10分ごろ、車で通行していた男性がライトに照らされたクマを目撃しました。【写真を見る】滋賀・大津市でもクマ目撃1キロ圏内には小中学校も警察が通学時間帯のパトロール強化へクマは体長およそ1メートルで、山の方へ走り去ったということです。男性にけがはありませんでした。現場から1キロ以内には小中学校があり、警察は住民に注意を呼びかけるとともに、通学時間帯のパトロールを強化するというこ