ホーネッツ戦でシュートを放つレーカーズの八村＝シャーロット（NBAE・ゲッティ＝共同）【シャーロット（米ノースカロライナ州）共同】米プロバスケットボールNBAは10日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ノースカロライナ州シャーロットでのホーネッツ戦に先発し、35分36秒プレーして21得点、3リバウンドだった。チームは121―111で勝ち、8勝3敗とした。