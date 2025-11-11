クマによる被害です。きょう午前、山形県米沢市で75歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ、病院に搬送されています。警察によりますと、きょう午前5時すぎ、山形県米沢市李山で、75歳の男性が自宅前の道路を歩いていたところ、クマに襲われました。男性は顔と肩を引っかかれたものの逃げ、自力で自宅に戻り、110番通報したということです。男性は顔などから出血していて、警察から連絡を受けた救急隊により病院