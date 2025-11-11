西高東低の冬型の気圧配置となり、11日の新潟県は寒い一日となっています。風も強く吹き、高波に注意が必要です。西高東低の冬型の気圧配置の影響で寒い一日となっている県内。11日朝の最低気温は阿賀町津川で4.9℃、妙高市関山で6.1℃などとなりました。【斎藤正昂アナウンサー】「青空も見えている新潟市中央区ですが、時折吹く風がとても冷たく感じる」日中の予想最高気温は、新潟市中央区や上越市高田で14℃、長岡市で12