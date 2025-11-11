大綬章の親授式に向かう尾辻秀久前参院議長（左）＝11日午前、宮殿・南車寄秋の叙勲のうち、大綬章の親授式が11日、皇居・宮殿「松の間」で催され、桐花大綬章の前参院議長の尾辻秀久さん（85）と前最高裁長官の戸倉三郎さん（71）ら14人に、天皇陛下が勲章を手渡された。式後、代表して尾辻さんが「それぞれの分野において一層精進を重ねる決意です」とあいさつした。陛下は「長年それぞれの務めに励まれ、国や社会、人々のた