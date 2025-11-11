俳優の筧利夫が１０日、日本テレビ系「有吉ゼミ」で、驚がくの一日のスケジュールを披露した。６０歳を機に熱海に移住した筧。中古の家をフルリノベーションし２階建て５ＬＤＫ、温泉つきの家に住む。朝は午前４時に起床。そのまま日課という海辺のウォーキングを開始。今の季節では真っ暗だがお構いなし。その後、自宅でトレーニングを行い、午前５時３０分に朝食。味噌汁、ゆで卵、玄米キムチというメニューは毎日一緒だと