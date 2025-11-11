俳優松尾貴史（64）が11日、X（旧ツイッター）を更新。映画「影武者」や無名塾の主宰などで知られる俳優仲代達矢さんの訃報を受け、追悼した。松尾は「仲代達矢さんの訃報に接した。数回しかお目にかかれなかったが、仲代さんが太平洋全域の島々を訪れたドキュメンタリーの力作『ネシアの旅人』の宣伝活動で私が司会をしている番組に来られた時にはゆっくりとお話しする機会を得て、そのお人柄とスケールの大きさに感服するばかり