フジシールインターナショナル [東証Ｐ] が11月11日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比39.9％増の120億円に拡大し、通期計画の197億円に対する進捗率は60.9％に達し、5年平均の56.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比21.0％減の76.9億円に減る計算になる。