フワちゃんが自身のXを更新し、TBS「THE TIME」での先日の後楽園でのご挨拶を取り上げてもらったことに感謝の気持ちを表した。投稿では「この状況の中、感謝します！！嬉しくてテレビ画面の写メを撮るのなんて、なんだか久しぶりだぜ！」と喜びを綴っている。最近、フワちゃんは女子プロレス団体「スターダム」への入団を発表し、12月29日の両国国技館大会での再デビューが決まっていることから、ファンの期待も高まっている。この