【これまでのあらすじ】結婚前は優しかった妻が妊娠をきっかけに変わってしまった。口うるさくなった妻に不満を抱きつつも、早起きして3食分の食事を作り、家庭円満の努力を示す。しかし、妻は「娘に絶対に食べさせないで」と激怒して…。俺が何をしたって言うんでしょう？なんで妻は俺をいじめるんでしょう？家族のためだと思って我慢してきましたが、意地悪な性格に豹変した妻が許せません。こんなの詐欺だ…！ しかも、妻