※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじたくろうは彼女のちはると同棲をスタートさせてすぐに、ちはるとその家族に違和感を持つ。やがてちはるが両親に毎月10万円もの仕送りをしていることを知り、彼女のためにおかしいと指摘するが、ちはるにとっては当たり前のことで…。悩んだ末に実家に帰ることにしたちはるに、たくろうはついに彼女の両親を「親として