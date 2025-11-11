歌舞伎役者の中村橋之助が自身のInstagramで結婚を報告し、「私事で恐れ入りますが、この度私たち、中村橋之助と能條愛未は結婚する運びと相成りました。」と投稿。舞台「ポーの一族」での共演を経て惹かれ合い、4年半の時間を共に過ごしてきたとのこと。結婚を通じて中村の新たな展開が期待される。この投稿にファンからは「ご結婚おめでとうございます。」「当時ポーの一族を観劇してお二人のことが大好きになりました」「末長く