大分県内の高齢者がゲートボールなどで競い合うスポーツ大会が大分市で開かれています。 このスポーツ大会は県老人クラブ連合会が高齢者の生きがいや健康増進を目的に毎年開催しているものです。 高齢者のスポーツ大会 27回目を迎えた2025年は県内18市町村の老人クラブの会員およそ350人が参加しています。大会はゲートボールやグラウンドゴルフなど3つの競技が行わ