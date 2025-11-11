三重県鈴鹿市で11日午前、住宅が燃える火事があり、この家に住む85歳の女性が心肺停止の状態で見つかりました。消防によりますと、鈴鹿市寺家町の木造2階建て住宅で11日午前9時ごろ、「家が燃えています」などと、近所の人から消防への通報が相次ぎました。消防車6台などが消火にあたり、火の勢いは弱まりましたが、現在も鎮火には至っていません。消防によりますと、この家に住む85歳の女性が、心肺停止の状態で1階で見つ