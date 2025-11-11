歌手・酒井法子（５４）が美しいドレス姿を披露した。１１日までに自身のインスタグラムを更新し「私はこの度本田美奈子さんの暖かな愛溢（あふ）れるイベントに参加させて頂きました」と報告。２００５年に急性骨髄性白血病で亡くなった歌手・本田美奈子．さん（享年３８）をしのんで３日に行われたコンサート「２０２５ＬＩＶＥＦＯＲＬＩＦＥ音楽彩」だ。「本田美奈子さんがこの世を去って、早、２０年もの月日が