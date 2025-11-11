楽天からドラフト２位指名された早大の伊藤樹投手が１１日、東京・新宿区の同校で指名あいさつを受けた。小宮山悟監督とともに、楽天の愛敬尚史スカウト部長と沖原佳典担当スカウトを出迎えると、笑顔で握手。「目指してきたプロ野球選手というスタートラインに立てたと実感が湧きつつある」と話した。秋田・大仙市出身で小６時は楽天ジュニアでプレー。かつて着ていたユニホームに再び袖を通す。「地元の球団になるので、たく