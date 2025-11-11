東京午前のドル円は１５４．４９円まで円安・ドル高推移。今年２月以来の高値を若干更新した。米政府機関の再開見通しがドル円を押し上げている。つなぎ法案はまだ審議中だが、今週中にも米政府機関が再開すると期待されている。ただ、ドル円は先月末から１５４円半ばが抵抗となっており、本日もこの水準が重い。 ユーロ円は１７８．４０円付近、ポンド円は２０３．２８円付近、豪ドル円は１００．８８円付近まで上昇