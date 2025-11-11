【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17ポルトガル代表 1−2 U-17日本代表（日本時間11月9日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）【映像】バックステップ→海老反りセーブU-17日本代表の村松秀司（ロサンゼルスFC）が、ゴール右上隅へのシュートをワンハンドセーブ。守護神が見せたビッグセーブが話題となっている。U-17日本代表は11月9日、U-17ワールドカップのグループB第3戦で欧州王者のU-17ポルトガル代表と対戦。2-1で