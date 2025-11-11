１１日前引けの日経平均株価は前営業日比２１９円５２銭高の５万１１３１円２８銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億５０４６万株、売買代金概算は３兆１２４８億円。値上がり銘柄数は５４０、対して値下がり銘柄数は１００７、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方からリスク選好の地合いとなった。前日の米国株市場では政府機関一部閉鎖の解除が近いとの思惑からハイテク株を中心に買