落語家の笑福亭鶴瓶（73）が10日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）で、舞台公演での目撃談を語った。この日は大阪市出身の俳優・橋爪功がゲスト出演。「親父に連れられて歌舞伎に行ってた。歌舞伎はようけ見てたんですよ」といい、「大阪の千日前デパートって（火災で）燃えたとこ、歌舞伎座だったんですよ、あそこ。5歳から」と回想。内容は分からなかったものの、「親父