“クセ強おてて”で反論する不服そうな犬の姿が、話題になっている。【映像】反論する様子（複数カット）投稿したのは、犬のつるちゃん（5歳）の飼い主（@tsurutsuru710）。投稿した画像には、前足をグイっと立ててジロっとこちらを見る、つるちゃんの姿が写っている。飼い主によると、つるちゃんがこの姿勢になる時は「何か要求がある時」が多いという。このときは、おやつのおか