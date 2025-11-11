ファミリーマートでは、2025年11月11日10時から「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを開催しています。今年もファミマカラーの「パピコセーター」登場11月11日10時から24日23時59分までの期間、ファミリーマート限定でパピコ2個を購入すると、「コンビニエンスウェア」オリジナルの「パピコセーター」が1個もらえます。対象商品は以下の4つ。・パピコ チョココーヒー・パピコ ホワイトサワー濃い味・パピコ 大人のショコラ・