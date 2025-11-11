iPhone Air（筆者撮影）【写真で見る】iPhone Airにはバッテリーの弱点を補う薄型バッテリーもあるが、価格が高く厚みも増してしまう2025年9月に発売した「iPhone 17」シリーズの販売が好調なアップル。だがすべてのモデルの売れ行きがいいわけではないようだ。一般的な長方形型のスマートフォンとして世界最薄サイズの「iPhone Air」だけ人気が伸び悩んでいるという。この薄型モデルが売れていないのは先行して5月にサムスン電子